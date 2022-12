Bitter: Chelseas James fällt erneut länger aus

via

via Sky Sport Austria

Der FC Chelsea muss wieder länger auf Nationalspieler Reece James verzichten.

Der 23-Jährige, der schon die WM in Katar verpasst hatte, erlitt beim 2:0 am Dienstag gegen AFC Bournemouth erneut eine Knieverletzung, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. James werde „bis zu einem Monat“ ausfallen.

„Es ist dieselbe Stelle, also sind wir besorgt“, hatte Trainer Graham Potter bereits unmittelbar nach der Partie gesagt. James hatte sich im Oktober am Knie verletzt, Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtete anschließend auf eine Nominierung für die Endrunde 2022.

(dpa)

Bild: Imago