Bittere Diagnosen! Real bis Saisonende ohne Star-Duo

Bittere Nachrichten für Real Madrid: Die Königlichen müssen im Saisonendspurt ohne Eder Militao und Arda Güler auskommen.

Sowohl Militao als auch Güler haben sich jeweils eine Muskelverletzung im Oberschenkelbereich zugezogen. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Zur Ausfallzeit machte Real keine Angaben. Nach Informationen Angaben der Marca ist die Saison für beide Spieler jedoch vorzeitig beendet.

Real in Meisterschaft bereits abgeschlagen

Die Madrilenen treffen am Freitag auswärts auf Betis. Sechs Spieltage vor Schluss besteht nur noch eine Resthoffnung auf die Meisterschaft. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona beträgt aktuell neun Punkte.

(skysport.de) / Bild: Imago