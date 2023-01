Blackhawks-Legende Bobby Hull mit 84 Jahren verstorben

via

via Sky Sport Austria

Die NHL-Legende Bobby Hull ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das gaben die Chicago Blackhawks bekannt, mit denen der Torjäger 1961 den Stanley Cup geholt hatte.

Der für seinen harten Schuss und seine Geschwindigkeit auf dem Eis gefürchtete Flügelstürmer spielte 15 Saisonen für die Blackhawks, in fünf davon gelangen dem „Golden Jet“ genannten Kanadier über 50 Tore. Wie später sein Sohn Brett Hull wurde er nach dem Karriereende in die Hall of Fame der NHL aufgenommen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA)/Bild: Chicago Blackhawks