Blau-Weiß Linz gegen den Wolfsberger AC HEUTE live auf Sky Sport Austria

Heute begrüßt in der Meistergruppe Blau-Weiß Linz den WAC in der Stahlstadt. Die Linzer sind noch ohne Punkte in der Meistergruppe und wollen gegen das Team von Didi Kühbauer das erste Mal anschreiben. Die Lavanttaler sind noch auf der Jagd nach einem vollen Erfolg und wollen diesen in Linz einfahren. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Am Freitag empfängt Moderatorin Kimberly Budinsky die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr in Linz.

Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 11. April 2025

19:00 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Foto: GEPA