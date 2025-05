Blau-Weiß Linz gibt Ibertsberger in 2. Liga ab

Blau-Weiß Linz hat Defensivspieler Lukas Ibertsberger in die ADMIRAL 2. Liga abgegeben. Der 21-Jährige läuft künftig für Austria Lustenau auf.

Im Ländle unterschreibt Ibertsberger einen Vertrag bis 2027. Der Verteidiger war in der ADMIRAL Bundesliga bereits für Red Bull Salzburg und den Wolfsberger AC aktiv. Nach einer Spielzeit in Linz, in denen Ibertsberger zu nur sieben Pflichtspieleinsätzen (zwei Assists) kam, geht es nun in die 2. Liga.

„Ich wünsche Lukas bei seiner neuen Aufgabe in Lustenau alles erdenklich Gute und glaube fest daran, dass er dort den Durchbruch schaffen wird. Auch wenn es bei uns nicht nach Wunsch verlaufen ist, hat er sich immer zu 100 % eingebracht und alles für unseren Klub gegeben“, sagte Blau-Weiß-Sportdirektor Christoph Schößwendter in einer Vereinsaussendung zum Transfer.

Ibertsberger: „Freue mich auf die neue Herausforderung“

Ibertsberger sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SC Austria Lustenau. Das neue Stadion und das Umfeld machen richtig Lust auf mehr. Ich bin topmotiviert, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und dann gemeinsam Vollgas zu geben.“

Bild: GEPA