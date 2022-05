„Bleib zu Hause“: Xhaka mit Wutrede nach Arsenal-Pleite

via

via Sky Sport Austria

Der FC Arsenal hat in der Premier League eine bittere Niederlage hinnehmen müssen und wird die Teilnahme an der Champions League damit wohl erneut verpassen. Ex-Kapitän Granit Xhaka platzte nach Abpfiff der Kragen.

Nach dem 0:2 bei Newcastle United, einer Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld, für die es um nichts mehr ging, polterte Xhaka bei Sky Sports: „Wir haben uns nicht an den Spielplan gehalten, wir haben nicht auf den Trainer gehört. Was passiert ist, war eine katastrophale Leistung. Ich weiß nicht, warum wir nicht das tun, was der Trainer von uns verlangt. Wir haben es nicht verdient, Champions League zu spielen.“

Der 29-Jährige legte nach: „Wenn du nervös oder nicht bereit bist, bleib auf der Bank oder zu Hause.“ Es brauche Leute, so Xhaka, die den Mut haben, hierher zu kommen und zu spielen. „Es ist eines der wichtigsten Spiele für uns. Wir warten seit sechs Jahren. Wir hatten alles in unserer Hand. Und wir waren teilweise nicht bereit.“

Carragher: „Waren grauenhaft“

Auch TV-Experte Jamie Carragher äußerte sich kritisch zur Vorstellung der Gunners: „Das war wie ein Pokalfinale für Arsenal, und sie waren wirklich schlecht. Sie waren von der ersten Minute an grauenhaft.“

Arsenal droht nun zum sechsten Mal in Serie die Champions League zu verpassen. In der Tabelle sind die Londoner jetzt nur noch Fünfter, zwei Punkte hinter Tottenham, das auf Rang vier den letzten CL-Platz innehat. Ein Spiel steht noch aus.

(skysport.de)