Bleibt er bei Red Bull? Klares Signal von Verstappen
Bleibt Max Verstappen bis zu seinem Karriereende bei Red Bull Racing? Der Niederländer äußert sich im exklusiven Sky Sport Interview zu seiner Karriere und seiner Zukunft.
Still wird es um Max Verstappen nie – weder auf der Strecke noch abseits davon. Wechselgerüchte begleiten den vierfachen Weltmeister seit Monaten. Ob bei Mercedes oder Ferrari – der Name Verstappen fällt immer wieder, wenn es um mögliche Top-Wechsel in der Formel 1 geht.
Doch jetzt spricht der Niederländer im exklusiven Sky Sport Interview selbst – und sendet ein klares Signal: „Ich muss sagen, die Red Bull-Familie ist top. Wir sind schon lange zusammen und ich mag es noch immer“, sagt Verstappen.
Der 27-Jährige stellt klar, dass seine Loyalität zum Team ungebrochen ist: „Ich habe auch immer gesagt, dass ich hier gerne bis zum Ende fahren wollen würde. Das ist immer der Traum gewesen – und der ist immer noch da.“
Blick in die Zukunft
Von Wechselgedanken ist also aktuell keine Spur. Vielmehr richtet Verstappen den Blick nach vorne – und zwar auf das Jahr 2026, in dem Red Bull mit einem eigenen Motor in die neue Ära startet. „Nächstes Jahr wird nicht einfach sein mit unserem eigenen Motor, aber das ist auch wieder ein neues Risiko für Red Bull.“
Ein Risiko, das er mitträgt. Trotz aller Herausforderungen überwiegt der Optimismus: „Ich hoffe, dass wir jetzt die Schritte nach vorne machen können.“
(Michelle Reifner / skysport.de)
Bild: Imago