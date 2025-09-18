Bleibt er bei Red Bull? Klares Signal von Verstappen

Still wird es um Max Verstappen nie – weder auf der Strecke noch abseits davon. Wechselgerüchte begleiten den vierfachen Weltmeister seit Monaten. Ob bei Mercedes oder Ferrari – der Name Verstappen fällt immer wieder, wenn es um mögliche Top-Wechsel in der Formel 1 geht.

Doch jetzt spricht der Niederländer im exklusiven Sky Sport Interview selbst – und sendet ein klares Signal: „Ich muss sagen, die Red Bull-Familie ist top. Wir sind schon lange zusammen und ich mag es noch immer“, sagt Verstappen.

Der 27-Jährige stellt klar, dass seine Loyalität zum Team ungebrochen ist: „Ich habe auch immer gesagt, dass ich hier gerne bis zum Ende fahren wollen würde. Das ist immer der Traum gewesen – und der ist immer noch da.“