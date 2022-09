Bleibt Schumacher bei Haas? Teamchef Steiner beziffert Wahrscheinlichkeit

via

via Sky Sport Austria

Die Zukunft von Mick Schumacher bei Haas ist weiter offen. Nun hat sich Teamchef Günther Steiner geäußert. In der kommenden Woche startet die Formel 1 in Singapur in die heiße Endphase der Saison.

Doch für Mick Schumacher ist noch immer unklar, ob und wenn ja bei welchem Team es nach diesem Jahr in der Königsklasse für ihn weitergeht. Sein Vertrag bei Haas läuft aus, das Team hat sich noch nicht auf die Fahrerpaarung für 2023 festgelegt.

Chancen „Fifty-fifty“

„Es ist noch keine Entscheidung getroffen“, stellte Teamchef Günther Steiner im Interview mit RTL/ntv klar.

Zumindest will er eine Verlängerung mit Schumacher nicht ausschließen. Dass der 23-Jährige auch nächstes Jahr im Haas-Cockpit sitze, sei zwar ohne weiteres möglich, die Wahrscheinlichkeit liege bei „Fifty-Fifty“. Eine Deadline für eine Entscheidung gebe es nicht.

„Da setzt man sich selbst unter Druck und das brauchen wir ja nicht, da spielen wir ja nur gegen uns selbst. Wir haben eigentlich gar keinen Zeitdruck, all die anderen haben den Zeitdruck, nur wir nicht, das ist ein Vorteil, den wir uns nicht wegnehmen.“

Hülkenberg auf der Liste

Zu den weiteren Kandidaten auf ein Cockpit neben Kevin Magnussen gehört Nico Hülkenberg, wie Steiner bestätigte: „Er steht auf der Liste. Die meisten Fahrer mit einer Superlizenz stehen darauf.“

„Ein Mann wie Nico bringt Erfahrung mit“, nannte Steiner Hülkenbergs Vorteil gegenüber Schumacher: „Mit einem jungen Fahrer geht man gewöhnlich mehr Risiko ein, weil man nicht weiß, wie weit er es bringen kann.“

Steiner spielt damit auf Schumachers wechselhafte Saison an. Der Sohn des Rekordweltmeisters tat sich zu Beginn schwer, ließ dann aber mit starken Rennen und Punkterfolgen in Silverstone und Spielberg aufhorchen.

Lob für Monza-Auftritt

Beim Italien-GP konnte er zuletzt ebenfalls überzeugen, auch wenn er mit Platz 12 die Punkte verpasste. „Mick hat ein gutes Rennen in Monza gefahren“, lobte der sonst oft streng wirkende Steiner seinen Fahrer.

Ob Schumacher oder einen erfahreneren Piloten wie Hülkenberg oder Antonio Giovinazzi, der in Monza das Freitagstraining für Haas bestritt, werde das „Bauchgefühl“ entscheiden: „Das kann man nicht mathematisch berechnen.“

Sollte es bei Haas für Schumacher nicht weitergehen, bleiben ihm jedoch nur wenige weitere Optionen. Die größten Chancen darf er sich wohl bei Williams ausrechnen. Allerdings hat sich dort nun auch Ersatzfahrer Nyck de Vries in Monza mit einem sensationellen 9. Platz in Stellung gebracht.

(sport.sky.de)/Bild: Imago