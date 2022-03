Blockbuster-Angebot! Baseball-Team-Besitzer wollen Chelsea kaufen

Der Eigentümer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs aus der MLB, die Familie Ricketts, hat Interesse am Kauf des englischen Fußball-Topklubs FC Chelsea bekundet.

Die Familie bestätigte am Mittwoch in einer Erklärung, „dass sie eine Investmentgruppe anführen wird, die am Freitag ein formelles Angebot für den Chelsea Football Club abgeben wird.“ „Als langjährige Betreiber eines legendären professionellen Sportteams wissen die Familie Ricketts und ihre Partner, wie wichtig es ist, in den Erfolg auf dem Platz zu investieren und gleichzeitig die Traditionen des Vereins, der Fans und der Gemeinschaft zu respektieren“, heißt es in der Erklärung vom Mittwoch. „Zu gegebener Zeit“ sollen weitere Details mitgeteilt werden.

Deadline läuft am Freitag ab

Eine New Yorker Handelsbank hatte die Frist für Kaufangebote für den Champions-League-Sieger bis Freitag gesetzt. Zuvor hatte bereits der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss sein Interesse geäußert.

Der bisherige Klubbesitzer Roman Abramowitsch hatte wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine verkündet, Chelsea verkaufen zu wollen. Die britische Regierung verhängte in der vergangenen Woche Sanktionen gegen den russischen Oligarchen.

(SID) / Bild: Imago