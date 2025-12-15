Blutende Wunde! Dartsprofi prügelt auf Tisch ein

Der schottische Dartsprofi Cameron Menzies hat bei der WM in London nicht nur sein Auftaktmatch, sondern kurzzeitig auch die Fassung verloren

Nach dem überraschenden 2:3 gegen den Engländer Charlie Manby und dem damit verbundenen WM-Aus schlug Menzies völlig frustriert dreimal gegen einen auf der Bühne platzierten Stehtisch.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Seine Pfeile und eine Trinkflasche flogen dabei vom Tisch, die Fans pfiffen und buhten den Schotten aus, der anschließend entschuldigend die Hände hob. Laut Medienberichten erwartet den 36-Jährigen eine empfindliche Sanktion, die möglicherweise über eine Geldstrafe hinausgehen könnte.

Bei seinem Wutanfall erlitt der an Position 26 gesetzte Menzies eine blutende Wunde an seiner Hand. Er hatte gegen die Nummer 163 der Welt eine Führung verspielt, letztlich setzte sich der 20 Jahre alte WM-Debütant aus England durch. Bereits bei der vergangenen Darts-WM war Menzies in Runde eins dramatisch gescheitert, als er im Anschluss von seinem Gegenspieler getröstet werden musste.

(SID) / Artikelbild: Imago