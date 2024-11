Bobzien mit Elfer-Doppelpack! Klagenfurt gelingt Cup-Revanche

Im dritten Kärntner Fußball-Derby in dieser Saison hat sich Austria Klagenfurt erstmals gegen den WAC durchgesetzt. Vier Tage nach dem Elfmeter-Krimi im Cup entschieden am Sonntag in der Fußball-Bundesliga neuerlich Strafstöße das Match. Ben Bobzien brachte die Gastgeber mit zwei Elfmetern (12., 22.) mit 2:0 in Führung, Klagenfurt gewann mit 2:1 (2:0) und liegt nur noch knapp außerhalb der Top 6. Ein Traumtor von Sandro Altunashvili (70.) war für den WAC zu wenig.

Am Mittwoch hatte der WAC nach 20 Elfern das bessere Ende für sich, dank Bobzien profitierte diesmal die Austria vom Punkt. Nach zehn Minuten griff der VAR ein, nachdem Chibuike Nwaiwu einen Schuss von Christopher Wernitznig an die Hand bekommen hatte. Bobzien trat an und schoss in die Mitte, WAC-Torhüter Nikolas Polster war mit der Hand dran, konnte aber nicht abwehren. Zehn Minuten später verwandelte der von FSV Mainz ausgeliehene Deutsche souverän, nachdem Simon Piesinger Nicolas Binder im Strafraum gefoult hatte. Bobzien hält nun bei sechs Saisontoren.

Mit der Führung bekam die Elf von Trainer Peter Pacult die Oberhand. Die Klagenfurter hatten das Spiel im Griff und mussten in der ersten Hälfte nur einmal zittern, doch auch die dritte VAR-Entscheidung in der ersten halben Stunde fiel zugunsten der Violetten aus. Der vermeintliche Anschlusstreffer von Angelo Gattermayer (27.) wurde wegen Abseits aberkannt.

WAC erhöht Druck in der zweiten Halbzeit

Mit drei Neuen und viel Offensivdrang startete der WAC in die zweite Halbzeit. Die Klagenfurter standen defensiv aber weiter gut und ließen keine hochkarätigen Chancen zu. Ein Treffer der Marke Tor des Jahres machte die Partie aber wieder spannend. Einen abgewehrten Eckball nahm der eingewechselte Altunashvili aus 25 Metern volley und knallte den Ball via Innenstange ins Netz (70.). Glück hatte Nwaiwu, dass er nach einem Handspiel als letzter Mann nur Gelb und nicht Rot bekam (83.). In der Nachspiel fand der WAC doch noch Chancen zum Ausgleich vor. Einen Kopfball von Sankara Karamoko hielt Torhüter Simon Spari (94.), Markus Pink verzog knapp (95.).

Klagenfurt gewann erstmals seit September 2022 ein Derby und holte nach zuletzt vier sieglosen Pflichtspielen wieder drei Punkte. Für Peter Pacult war es auch eine Premiere. Im siebenten Trainer-Duell mit Dietmar Kühbauer in der Bundesliga durfte der seit Montag 65-Jährige erstmals einen Sieg bejubeln.

Alle Tore:

1:0 Ben Bobzien (12./E)

2:0 Ben Bobzien (23./E)

2:1 Sandro Altunashvili (70.)

Beitragsbild: GEPA