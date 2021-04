Bochum vergibt große Chance im Aufstiegs-Rennen

via

via Sky Sport Austria

Der VfL Bochum hat bei der angestrebten Rückkehr ins Oberhaus der deutschen Fußball-Bundesliga nach elf Jahren Zweitklassigkeit eine riesige Chance vertan. Der Spitzenreiter konnte die überwiegenden Patzer der Konkurrenz am Wochenende nicht nutzen und kassierte am Montag beim SV Darmstadt 98 eine 1:3-Niederlage. Die Bochumer um ÖFB-Legionär Robert Zulj lagen bis zur 79. Minute sogar 1:0 in Front, doch dann drehte das Team von Mathias Honsak (ab 65.) die Partie.

Drei Runden vor Saisonende beträgt Bochums Vorsprung auf den Zweiten Greuther Fürth, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, noch komfortable sechs Punkte. Auf den Relegationsplatz, den der Hamburger SV mit ebenfalls einem Spiel weniger belegt, sind es neun Zähler. Elf Punkte zurück liegt Kiel, das gar vier Spiele weniger als Bochum absolviert hat.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago