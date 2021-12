FK Bodö/Glimt ist zum zweiten Mal in Serie norwegischer Fußballmeister. Nach dem ersten Titel der Vereinsgeschichte im Vorjahr sicherte sich der Conference-League-Teilnehmer aus dem Norden Norwegens am Sonntag mit einem 3:0 bei Absteiger Mjöndalen Endrang eins. Molde FK beendet die Saison in der Eliteserien nach einem 2:1 in Haugesund wie schon 2020 auf Rang zwei. Dritter wurde Viking Stavanger.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago