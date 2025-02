Bö jagt zum Karriereende den WM-Rekord

Zum Ende seiner außergewöhnlichen Karriere könnte sich Johannes Thingnes Bö in Lenzerheide zum erfolgreichsten Athleten der Biathlon-Geschichte aufschwingen. In der Schweiz gibt der 31-Jährige aktuell wie sein fünf Jahre älterer Bruder Tarjei seinen WM-Abschied, beide haben im Jänner ihren Rücktritt mit Ende der Saison angekündigt. Der Jüngere der beiden hat bisher 20 WM-Goldene gesammelt, so wie der noch mit mehr Silbernen bestückte Ole Einar Björndalen.

Am Mittwoch in der Mixed-Staffel klappte es mit Rang vier noch nicht. Seinen viel länger aktiv gewesenen Landsmann im WM-Ranking zu überholen, wäre jedenfalls ein netter Rekord für Johannes Thingnes Bö, wenn es auch mit der Sieg-Rekordzahl insgesamt wohl nichts wird. Da hält Björndalen bei 95, Bö bei 88. Für den Gesamtweltcup-Zweiten ist das Aufschließen noch möglich, aber unwahrscheinlich. Der Weltcup-Titelverteidiger hat sich freilich trotz anstehenden Olympia-Winters bewusst gegen eine Karriere-Fortsetzung und für die Familie entschieden.

Am Wochenende geht es für Bö mit Sprint und Verfolgung in die WM-Einzelrennen, wobei die größte Konkurrenz mitunter aus dem eigenen Lager kommt. Allen voran der WM-Führende Sturla Holm Laegreid oder auch sein in dieser Saison schon zweimal siegreich gebliebener Bruder Tarjei. Dass die Franzosen konkurrenzfähig sind, haben sie nicht zuletzt durch den Gewinn aller vier bisherigen Weltcup-Staffeln des Winters bewiesen. Dazu kommen Könner wie der Schwede Sebastian Samuelsson oder der zuletzt erstmals siegreich gebliebene Italiener Tommaso Giacomel.

Bö verteidigt drei Titel aus 2024

Johannes Thingnes Bö hat in Lenzerheide die 2024 in Nove Mesto errungenen Titel in Verfolgung, Einzel und Massenstart zu verteidigen. Beim bisher einzigen Weltcup-Stopp in Lenzerheide im Dezember 2023 hat der Norsker einen zweiten Platz und zwei Siege errungen, sein Körper spricht in der Seehöhe von mehr als 1.500 m – wie auch in Antholz – bekannt gut an. Bei den Frauen holte vor 14 Monaten Justine Braisaz-Bouchet alle drei Rennen, sie spielt in dieser Saison aber mittlerweile nur noch die fünfte französische Geige.

Mit sechs Siegen war Landsfrau Lou Jeanmonnot die in dieser Saison bisher erfolgreichste Athletin, sie liegt im Weltcup aber dennoch hinter der zweimal siegreich gebliebenen Franziska Preuß. Die Deutsche bewies mehr Konstanz, was durch eine seit dieser Saison geänderte Punktegewichtung mehr belohnt wurde. Kriterium bei der 30-Jährigen ist ihre Gesundheit, ihre Landsfrau Vanessa Voigt musste nach einer Erkrankung ihre Saison frühzeitig beenden und fehlt daher in Lenzerheide. Ihren Landsmännern wiederum fehlt in diesem Winter noch ein durchschlagender Erfolg.

