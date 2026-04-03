Bontus auf Mallorca vor dem Schlusstag Vierter

Olympiasieger Valentin Bontus ist bei der „Trofeo Princesa Sofia“ auf Mallorca in der Formula-Kite-Klasse vor dem Schlusstag auf Rang vier zurückgerutscht.

Der von einem Kreuzbandriss genesene Niederösterreicher verlor am Freitag nach den Wettfahrträngen 3, 23, 16 und 14 eine Position.

Laura Farese/Matthäus Zöchling im Nacra-17 und Keanu Prettner/Jakob Flachberger im 49er erreichten als jeweils Gesamtachte das Medal Race.

(APA)/Bild: Imago