Bontus nach Kreuzbandriss für Kitesurf-Comeback bereit

Kitesurfer Valentin Bontus gibt Ende des Monats bei der Trofeo Princesa Sofia Palma vor Mallorca sein Wettkampf-Comeback.

Der Olympiasieger hat sich vor elf Monaten beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen, nun fühlt er sich für Rennen bereit. „Man spürt schön langsam die Aufregung vor der Saison, aber das gehört dazu und ist auch bei den anderen Top-Fahrern so. Jeder schaut, dass er seine Hausaufgaben erledigt“, wurde Bontus in einer Mittwoch-Aussendung zitiert.

Aktuell läuft die Suche nach dem schnellsten Material. Beim Training vor der Ferieninsel wurden etliche Schirme getestet, um das Beste für die Renneinsätze in diesem Jahr herauszufiltern. „Bei den Foils sind wir schon sehr weit, da haben wir für die unterschiedlichen Reviere das richtige Material“ erklärte der 25-Jährige. „Aber bei den Schirmen, speziell den großen, geht es darum, dass wir die richtigen Bedingungen für die unterschiedlichen Größen haben, um auch hier perfekt vorbereitet zu sein.“

Sieg in Testrennen

Im Vorjahr hat Bontus mit Rang drei vor Palma sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis geholt, kurz darauf passierte der Kreuzbandriss. Der Zwischenfall passt in sein Motto: „Alles hat einen Sinn. Ich bin heute körperlich fitter denn je, der gesamte Heilungsprozess ist optimal verlaufen und das Beste ist, dass ich beim Kiten nie das Bedürfnis habe, an das Knie zu denken.“ Ein Testrennen zuletzt vor Fuerteventura habe er das Finale gewonnen. „Der Speed ist da und der Spaß auch.“

Sein Fokus liegt in dieser Saison auf der Weltmeisterschaft im Mai in Viano do Castelo in Portugal, gut eine Autostunde nördlich von Porto, sowie der Europameisterschaft Anfang September in Akyaka in der Türkei. „Die WM ist recht rasch da, aber ich möchte dort super abschneiden und um die Medaillen mitfahren. Hoffentlich kann ich mit einem guten Start in die Saison gleich viel Selbstvertrauen für den ersten Höhepunkt mitnehmen.“

Mit Olympia 2028 in Los Angeles beschäftigt sich Bontus nicht nur als Titelverteidiger, sondern auch als Athletensprecher für die Formula Kite. Beim Test-Event für die WM 2027 in Fortaleza in Brasilien, wo es um Olympia-Quotenplätze gehen wird, hat es nach Regenfällen verschmutztes Wasser und nach Stürzen viele Krankheitsfälle unter den Aktiven gegeben. „Das ist für uns bei einem Olympic Qualifier so nicht akzeptabel“, schrieb Bontus in einem vielfach unterzeichneten Brief an World Sailing.

(APA) Foto: GEPA