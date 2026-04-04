Bontus überzeugt bei Comeback-Regatta als Dritter

Olympiasieger Valentin Bontus hat es gleich bei der ersten Regatta nach seinem vor einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss auf das Podest der Fomula Kite geschafft.

Der am Samstag als Vierter ins Finale gegangene Niederösterreicher fuhr bei der „Trofeo Princesa Sofia“ vor Palma de Mallorca zu Rang drei. Den Sieg auf der Baleareninsel sicherte sich zum vierten Mal der zweifache Weltmeister Max Maeder aus Singapur. Vor Bontus lag auch noch der Italiener Riccardo Pianosi.

„So eine Rückkehr und gleichzeitig so ein Saisonauftakt machen Spaß und geben viel Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen. Ich habe schon sehr viele positive Takeaways von den letzten Tagen, aber auch ein paar Punkte, die verbessert gehören“, sagte Bontus. Als nächste Regatta steht ab 18. April in Frankreich der Sailing-Grand-Slam-Bewerb vor Hyeres auf dem Programm. „Bis dahin ist nicht viel Zeit – aber ausreichend, um nachzubessern und am Feinschliff zu arbeiten“, so Bontus.

Seine Nationalteamkollegen Keanu Prettner/Jakob Flachberger verbesserten sich im zweiteiligen Medal Race der 49er mit einem Sieg und einem sechsten Rang auf den siebenten Platz. Laura Farese/Matthäus Zöchling landeten im Nacra-17 an der zehnten Stelle.

(APA) / Artikelbild: GEPA