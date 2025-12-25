Boxing Day, Christmas-Day-Games, Winter Classic: Die Weihnachts-Highlights auf Sky!

Die Premier League mit dem legendären Boxing Day, die NBA mit ihren traditionellen Christmas-Day-Games, die NHL mit dem spektakulären Winter Classic sowie der United Cup sorgen für ein gut gefülltes Feiertagsprogramm.

Während in Österreich über die Feiertage Fußballpause herrscht, rollt der Ball auf der Insel unvermindert weiter. In den kommenden 14 Tagen überträgt Sky Sport 40 Spiele der Premier League, sowie acht Begegnungen der EFL Championship live.

Traditionell hält der englische Fußball rund um den legendären Boxing Day ein paar Highlights bereit. Allein am 26. Dezember zeigt Sky Sport rund zehn Stunden Live-Fußball. Um Fans in entsprechende Boxing-Day-Atmosphäre zu bringen, startet Sky Sport ab 13:20 Uhr mit drei aufeinanderfolgenden Partien aus der EFL Championship. Den Höhepunkt des Tages bildet das „Match of the Week“ in der Premier League, wenn Manchester United auf Newcastle United trifft. Sky Sport begleitet die Begegnung live mit den Experten Didi Hamann und Raphael Honigstein.

Am Folgetag dürfen sich Fans auf die Premier-League-Konferenz freuen. In der 5er-Konferenz stehen unter anderem das Duell zwischen Arsenal und Brighton sowie die Partie des FC Liverpool mit Florian Wirtz gegen die Wolverhampton Wanderers auf dem Programm. Zusätzlich werden alle Partien auch als Einzelspiel angeboten.

NBA Christmas-Day-Games

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag bietet die NBA hochklassiges Basketball-Programm: Seit über 70 Jahren ist der 25. Dezember fest mit den traditionsreichen „Christmas Games“ als einem der Höhepunkte der NBA-Saison verbunden. Sky Sport überträgt am Weihnachtstag drei Partien zur besten Sendezeit und damit mehr als zehn Stunden NBA nonstop.

Zum Auftakt am frühen Abend begleitet Basketballer Oscar da Silva, Bruder des NBA-Profis Tristan da Silva, als Sky Sport Experte die Begegnung zwischen den Cleveland Cavaliers und den New York Knicks. Im Anschluss treffen die San Antonio Spurs auf die Oklahoma City Thunder, den aktuellen Tabellenführer der Western Conference. Den Abschluss des Weihnachtsprogramms bildet das Duell zwischen den Dallas Mavericks und den Golden State Warriors mit Sky Expertin Svenja Brunckhorst.

NHL Winter Classic

Auch Eishockeyfans kommen in den beiden nächsten Wochen auf ihre Kosten: Sky Sport überträgt insgesamt 20 Begegnungen der besten Eishockeyliga der Welt live, acht davon zur besten Sendezeit.

Das neue Jahr beginnt direkt mit einem absoluten Saison-Highlight: Zum 17. Mal in Folge wird das prestigeträchtige Freiluftspiel der NHL ausgetragen. Eines der größten Spektakel der Saison findet erstmalig nicht im gewohnten winterlichen Ambiente statt, sondern im sonnigen Miami. Mit dem ersten Outdoor-Spiel in Florida, das zugleich das südlichste Freiluftspiel der NHL ist, schreibt die Liga Geschichte. Die Florida Panthers, als amtierende Stanley-Cup-Sieger, empfangen in der Nacht auf den 3. Januar die New York Rangers. In typischen Vintage-Trikots treffen die beiden Teams vor tausenden Fans im LoanDepot Park aufeinander, der Heimstätte der Miami Marlins aus der Major League im Baseball. Sky Sport überträgt das Spiel unter freiem Himmel live mit deutschem Kommentar. Darüber hinaus zeigt Sky Sport an jedem Wochenende weitere Partien zur besten Sendezeit, darunter am 3. Januar das Duell der Pittsburgh Penguins gegen die Detroit Red Wings sowie im Anschluss die Begegnung der Philadelphia Flyers bei den Edmonton Oilers.

United Cup

Der United Cup 2026 läutet die neue Tennis-Saison der ATP und WTA ein und bringt die besten Spielerinnen und Spieler der Welt in einem einzigartigen Mixed-Team-Format zusammen.

Anfang Januar 2026 kämpfen 18 Nationen in Sydney und Perth um den begehrten Titel und ein beachtliches Preisgeld von rund 11 Millionen Euro. Mit dabei sind Weltstars wie Coco Gauff, Iga Swiatek, Alexander Zverev und Lokalmatador Alex de Minaur.

Ab dem 02. Januar wird das Turnier täglich auf Sky Sport Tennis gezeigt.

(skysport.de)