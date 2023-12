Brajkovic und Kolossos holen Sieg in „bisher verrücktestem Spiel“

Der Vorarlberger Basketballprofi Luka Brajkovic hat am Samstagabend sein nach eigenen Angaben „bisher verrücktestes Spiel“ gewonnen. Am 114:109 n.V. von Kolossos Rhodos gegen Promitheas Patras war er mit 22 Punkten und zwölf Rebounds maßgeblich beteiligt. Der Power Forward aus Feldkirch verzeichnete damit sein drittes Double-Double in der griechischen Liga.

Rhodos hatte lange wie der sichere Sieger ausgesehen, um fünf Sekunden vor Schluss plötzlich mit zwei Punkten im Rückstand zu liegen. Exakt mit dem Ablauf der regulären Spielzeit gelang noch der Ausgleich. In der Overtime hatten Brajkovic und Kollegen den längeren Atem. Das Team von der griechischen Ferieninsel hält bei vier Siegen und sechs Niederlagen. Der 24-jährige Feldkircher bilanziert mit durchschnittlich 16,6 Punkten und 7,7 Rebounds.

(APA) / Bild: Imago