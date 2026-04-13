„Brauchen kein Wunder“: Barca glaubt an „Remontada“ gegen Atletico

Lamine Yamal, Robert Lewandowski und die weiteren Stars des FC Barcelona legen ihre Hände auf ein Plakat über der Kabinentür. Nur ein Wort steht darauf: „Believe“. Trainer Hansi Flick beobachtet aus dem Hintergrund, wie sich sein Team einschwört.

Der „Glaube“ an „la remontada“, die große Aufholjagd im Champions-League-Viertelfinale, ist bei Barca ungebrochen. Das verdeutlicht die vom Klub verbreitete Fotomontage. Aber auch Flick selbst gab sich trotz der deutlichen Hypothek der 0:2-Hinspielniederlage gegen Atlético Madrid höchst zuversichtlich.

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„Brauchen nur ein gutes Spiel“

„Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel“, sagte der einstige Bundestrainer vor dem Rückspiel am Dienstagabend (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) in Atléticos Festung Metropolitano: „Wir haben die Qualität. Wir haben die Spieler, die das ändern können. Natürlich müssen wir kämpfen, aber wir müssen uns auf das Besondere konzentrieren.“

Der Ärger über die unglückliche Niederlage vor einer Woche und der Frust über die Schiedsrichterentscheidungen inklusive des deutschen VAR Christian Dingert sind noch nicht verraucht. Barcelona reichte danach eine formale Beschwerde ein. Nun wollen Yamal und Co. aber ihre gesamte Energie einsetzen, um die unangenehm zu spielenden Defensivkünstler von Atléti um Coach Diego Simeone noch abzufangen.

„Wir wissen, wozu wir fähig sind, wenn wir auf unserem höchsten Niveau spielen, und dass wir jedem das Spiel wegnehmen können“, sagte Angreifer Marcus Rashford voller Selbstvertrauen, das durch die Ergebnisse vom Wochenende noch einmal einen weiteren Schub erhalten haben dürfte.

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Meistertitel für Barca in Reichweitee

Mit dem 4:1 gegen den Lokalrivalen Espanyol machte Flicks Team den nächsten riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Angesichts des Patzers von Real Madrid (1:1 gegen Girona) und einem Vorsprung von neun Punkten bei noch sieben ausstehenden Spieltagen dürfte nichts mehr anbrennen. Doch der Titel in La Liga reicht den Katalanen nicht. Das Finale der Champions League am 30. Mai in Budapest ist weiter fett in Flicks Kalender markiert.

Um dies zu erreichen, muss sich Barcelona erstmals in K.o.-Duellen der Königsklasse gegen Atlético durchsetzen. Die bisherigen beiden Aufeinandertreffen gingen an den Hauptstadt-Klub, der sich noch keinesfalls sicher fühlt. „Wir gehen mit einem guten Ergebnis in das Spiel, aber gegen einen Gegner, der uns sicherlich zu schaffen machen wird“, sagte der Argentinier Simeone.

(SID)/Bild: Imago