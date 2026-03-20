Bredlinger bei Hallen-WM über 800 m im Vorlauf out

Leichtathletin Caroline Bredlinger ist am Freitag bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Torun/Polen über 800 m im Vorlauf ausgeschieden. Die Burgenländerin kam im ersten von sechs Vorläufen auf Rang vier, die Top zwei jedes Heats stiegen automatisch auf.

Dazu kamen die insgesamt sechs weiteren Zeitschnellsten, Bredlinger kam mit ihrer Marke von 2:01,73 Min. in dieser Wertung nur auf Rang acht. Der 24-Jährigen fehlten 0,27 Sek. auf den Aufstieg, sie wurde unter 33 Aktiven 20.

Am Wochenende im Einsatz sind Karin Strametz über 60 m Hürden sowie Magdalena Lindner und WM-Debütantin Isabel Posch jeweils über 60 m.

(APA)

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