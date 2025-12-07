Brennsteiner verpasst Podium bei Odermatt-Sieg knapp

Stefan Brennsteiner hat beim Riesentorlauf in Beaver Creek einen Podestplatz knapp verpasst.

Der Salzburger, der vergangene Woche in Copper Mountain seinen Premierensieg gefeiert hatte, wurde nach einem guten zweiten Lauf Vierter. Den Sieg holte sich der Schweizer Dominator Marco Odermatt.

Zweiter wurde Alex Vinatzer aus Italien vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Lukas Feuerstein wurde Zehnter und holte die beste Laufzeit im zweiten Durchgang.

Mehr in Kürze!

(Red.)

Bild: GEPA