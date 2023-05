Brighton gegen Manchester United heute live & exklusiv auf Sky

via

Sky überträgt heute das Nachtragsspiel der 28. Runde zwischen Brighton & Hove Albion und Manchester United live und exklusiv.

Am heutigen Donnerstagabend empfängt Brighton Marcel Sabitzers Manchester United und will sich für das knappe Halbfinal-Aus im FA Cup am vergangenen Wochenende revanchieren. Ob Brighton die Revanche gelingt, seht ihr ab 20:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Mit dem Sky X Traumpass das Spiel einfach und unkompliziert streamen!

Nachholspiel 28. Spieltag

Donnerstag:

20:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

