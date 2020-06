via

Der Fehlstart für den FC Arsenal nach der Corona-Pause ist perfekt. Die “Gunners” verloren am 30. Spieltag bei Brighton und Hove Albion mit 1:2.

Dabei hatte Nicholas Pepe (68.) die Londoner in Führung gebracht. Brighton-Kapitän Lewis Dunk glich in der 75. Minute aus, ehe Neal Maupay in der Nachspielzeit den Siegtreffer für den Außenseiter erzielte.

