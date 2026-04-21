Brighton schlägt Chelsea im Duell um Europacup-Startplatz

Fabian Hürzeler hat Klubweltmeister FC Chelsea mit Brighton & Hove Albion die nächste empfindliche Niederlage zugefügt und darf vom Europacup träumen.

Die „Möwen“ setzten sich gegen die „Blues“ in einem einseitigen Duell mit 3:0 (1:0) durch und rückten auf Rang sechs vor. Dieser könnte sogar für den Einzug in die Champions League reichen, sofern Halbfinalist Aston Villa die Europa League gewinnt.

Chelsea belegt vier Spieltage vor dem Saisonende mit zwei Punkten Rückstand auf Brighton Platz sieben. Für die Elf von Coach Liam Rosenior war es die fünfte Ligapleite ohne eigenes Tor in Serie – eine solche schwarze Serie hatte es zuletzt 1912 gegeben. Es war „das Jahr, in dem die Titanic sank“, wie die BBC schrieb, „die Schlagzeile steht“.

Ferdi Kadioglu (3.) nach einer Ecke von Nationalspieler Pascal Groß, Jack Hinshelwood (56.) und Joker Danny Welbeck (90.+1) trafen für Brighton. Hürzelers Team hätte einen Handelfmeter bekommen können, als Marc Cucurella im eigenen Strafraum an der Grenze zur Legalität klärte (54.). Dem Konter Brightons zum 2:0 ging allerdings ebenfalls ein Handspiel von Yankuba Minteh voraus.

Chelsea musste unter anderem auf Kapitän Reece James sowie die Topspieler Cole Palmer und Joao Pedro verzichten. Rosenior bot in seiner Not eine Fünferkette auf, seine Mannschaft spielte Angsthasenfußball. Nach einer halben Stunde hatte Brighton 7:0 Torschüsse und 15:1 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum.

Hürzeler setzte eine besondere Serie fort: Er blieb auch im zehnten Duell mit einem englischen Trainer ungeschlagen – nur Brasiliens einstiger Weltmeister-Coach Luiz Felipe Scolari hatte je eine längere Serie (elf Spiele mit Chelsea).

(SID) / Bild: Imago