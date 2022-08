British-Open-Sieger Smith schließt sich LIV-Tour an

Mit dem Weltranglisten-Zweiten Cameron Smith hat sich ein weiterer Top-Golfprofi der umstrittenen LIV-Tour angeschlossen.

Der Sieger des British Open im Juli ist neben seinem Landsmann Marc Leishman und dem Chilenen Joaquin Niemann einer von mehreren Neuzugängen. Das gab die dank Geldern aus Saudi-Arabien enorm hoch dotierte Einladungsserie am Dienstag vor dem Turnier in Boston bekannt.

Bernd Wiesberger nimmt bereits seit dem Auftakt Anfang Juni in London an der neuen Tour teil. Der Burgenländer brach am Dienstag in die USA auf.

(APA)

Beitragsbild: Imago