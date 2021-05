via

via Sky Sport Austria

Bröndby IF hat erstmals seit 16 Jahren wieder die dänische Fußball-Meisterschaft gewonnen. Nach einer der spannendsten Entscheidungen in der dänischen Superliga seit Jahren sicherte sich der Club mit einem 2:0 gegen den FC Nordsjaelland am Montag vor knapp 9.700 Zuschauern die elfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Der Arbeiterclub aus dem Westen der Hauptstadt beendete die Saison einen Punkt vor Midtjylland (60). Rekordmeister FC Kopenhagen (55) wurde Dritter.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago