Bronze für Aigner bei Paralympics-Kombination

Österreichs Para-Alpinski-Team räumt weiter bei den Paralympics in Italien ab: Johannes Aigner errang mit Guide Nico Haberl in der Kombination Bronze und damit seine dritte Medaille.

Der Abfahrts- und Super-G-Goldgewinner musste sich diesmal in der Kombination der Sehbeeinträchtigten dem Italiener Giacomo Bertagnolli mit Andrea Ravelli sowie dem Briten Neil Simpson mit Rob Poth geschlagen geben. Aigner war schon nach dem Super-G auf Rang drei gelegen und hielt diesen auch im Slalom.

Bei den Frauen holte zwischen die beiden Österreicher-Duos die Italienerin Chiara Mazzel mit Nicola Coti Cottini Silber. Aigner/Sammer hatten schon nach dem Super-G die Kombiwertung angeführt, Stary bestätigte ihren dritten Rang vom ersten Teilbewerb. Schwester Veronika hält nun bei insgesamt fünf Paralympics-Medaillen – vier in Gold und eine in Silber.

(APA) / Bild: GEPA