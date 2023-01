Bruins feiern Kantersieg gegen Ducks

Die Boston Bruins haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auswärts die Anaheim Ducks mit 7:1 überrollt. Großen Anteil am elften Sieg in den vergangenen 14 Spielen hatte David Pastrnak mit seinem 13. Karriere-Hattrick sowie einem Assist. Er hält nun als dritter Spieler bei zumindest 30 Saisontreffern.

In Minnesota brachte der deutsche Torhüter der St. Louis Blues die Gastgeber zur Verzweiflung. Thomas Greiss parierte alle 36 Schüsse auf sein Tor, ganze 24 im Schlussdrittel. Minnesota Wild, weiterhin ohne den ins Farmteam verbannten Österreicher Marco Rossi, verlor mit 0:3.

Das derzeit erfolgreichste Team der NHL sind die Winnipeg Jets. Durch einen 7:4-Heimerfolg über die Vancouver Canucks machten die Jets ihren fünften Sieg in Folge perfekt. Kyle Connor stach mit einem Hattrick heraus. Nachdem der Jets-Stürmer die ersten beiden Tore der Partie geschossen hatte, besorgte er auch den Endstand.

VIDEO: Die NHL-Highlights am Montag

Chicago Blackhawks – Calgary Flames 4:3

Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs 2:6

Minnesota Wild – St. Louis Blues 0:3

Arizona Coyotes – Pittsburgh Penguins 1:4

