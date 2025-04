Brunner Riesentorlauf-Meisterin, Rueland siegt im Slalom

Die Tirolerin Stephanie Brunner hat am Freitag bei den nationalen alpinen Ski-Meisterschaften in Göstling/Hochkar in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom erstmals den Meistertitel geholt.

Die 31-Jährige verwies die Vorarlbergerin Katharina Liensberger und die Tirolerin Franziska Gritsch um 0,56 bzw. 0,87 Sek. auf die Plätze. Seinen dritten nationalen Titel im Männer-Slalom sicherte sich der 27-jährige Tiroler Simon Rueland vor Joshua Sturm (+0,41) und Dominik Raschner (+0,60).

Die Titel in den Speed-Bewerben werden am Freitag und Samstag nächster Woche in Kärnten am Mölltaler Gletscher vergeben.

(APA) / Bild: GEPA