Bublik stürmt ins Kitzbühel-Halbfinale

Der topgesetzte Alexander Bublik steht beim ATP-Turnier in Kitzbühel im Halbfinale.

Der Kasache ließ dem Slowaken Alex Molcan am Donnerstag im Viertelfinale beim 6:3,6:2 keine Chance und trifft nun auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry. Der Bezwinger von Jurij Rodionov setzte sich gegen den Peruaner Ignacio Buse 6:2,7:5 durch. Das zweite Semifinale bestreiten der Franzose Quentin Halys und der Deutsche Yannick Hanfmann.

Im Duell jeweils von Ungesetzten setzten sich beide gegen Argentinier durch – Halys gegen Mariano Navone 7:5,6:3 und Hanfmann gegen 2023-Titelträger Sebastian Baez 6:3,6:1. Hanfmann war 2020 im Kitz-Finale sowie 2022 und 2024 im Semifinale gestanden.

Miedler im Doppel noch dabei

Als letzter österreichischer Beitrag ist Lucas Miedler im Doppel-Halbfinale dabei. Gemeinsam mit dem Australier Marc Polmans gewann er im Viertelfinale gegen Jean-Julien Royer/Theodore Winegar (NED/USA-2) 6:2,6:7(2),14:12. Für das Duo Lukas Neumayer/Joel Schwärzler kam im Viertelfinale gegen die topgesetzten Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) mit 3:6,4:6 das Aus.