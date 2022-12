Bucs verlieren gegen Bengals nach 17:0-Führung – Brady mir vier Turnovers

Superstar Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers haben in der Football-Profiliga NFL im Kampf um die Play-offs den nächsten Rückschlag kassiert. Die Bucs mussten sich im Heimspiel am Sonntag den Cincinnati Bengals trotz zwischenzeitlicher 17:0-Führung mit 23:34 geschlagen geben.

Dem 45 Jahre alten Quarterback unterliefen vier Turnovers, seit 2011 war das dem siebenmaligen Super-Bowl-Champion nicht mehr passiert. Für das Brady-Team war es bereits die achte Niederlage der Saison, wodurch der Vorsprung des Spitzenreiters der Division NFC South schmolz.

Las Vegas Raiders und Jacksonville Jaguars mit Siegen

Jakob Johnson feierte mit den Las Vegas Raiders in letzter Sekunde einen Sieg. Gegen die New England Patriots gewann das Team um den Stuttgarter 30:24, der entscheidende Touchdown gelang mit Ablauf der Uhr. New England hatte den Ball, doch Chandler Jones fing einen Pass ab, rannte in die Endzone und sorgte für die Entscheidung. Die Raiders stehen jetzt bei sechs Siegen und acht Niederlagen.

Die Dallas Cowboys lösten trotz einer Niederlage bei den Jacksonville Jaguars (34:40 n.V.) als sechstes Team das Play-off-Ticket.

(SID)/Bild: Imago