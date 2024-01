Buffalo verpasst dritten Sieg in Serie gegen Tampa Bay

Die Buffalo Sabres haben den dritten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verpasst. Gegen Tampa Bay Lightning verlor das Team aus dem US-Bundesstaat New York knapp mit 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).

Der deutsche Nationalspieler John-Jason Peterka bereite den einzigen Treffer der Sabres durch Dylan Cozens (34.) vor.

Im ersten Drittel war das favorisierte Tampa Bay durch einen Doppelschlag von Nicholas Paul (7.) sowie Tyler Motte (8.) in Führung gegangen. In der Schlussphase nahm Buffalo den Keeper raus und drängte auf den Ausgleich, doch Calvin de Haan (59.) entschied die Partie endgültig. Nach der Niederlage steht der 22-jährige Peterka mit seinen Teamkollegen weiterhin auf dem 14. Rang der Eastern Conference.

