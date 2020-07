Buffon Rekordspieler in der Serie A! Seine treuesten Mitstreiter

via

Gianluigi Buffon sichert sich den alleinigen Rekord für die meisten Spiele in der Serie A. Wir zeigen Euch, welche Spieler am häufigsten mit ihm auf dem Feld standen.

Dauerbrenner Gianluigi Buffon! 1995 gab er mit 17 Jahren für den AC Parma sein Serie-A-Debüt. Ein Vierteljahrhundert später kommt der Keeper mit 42 Jahren bei Juventus Turin immer noch zum Zug. Im Derby gegen den FC Turin bestritt Buffon sein 648. Spiel in der Serie A. Damit setzt er sich von Milan-Legende Paolo Maldini (647 Einsätze) ab und hat nun den alleinigen Rekord für die meisten Einsätze in der höchsten italienischen Spielklasse inne.

In seiner Ära hat Buffon zahlreiche Teamkollegen kommen und gehen sehen. Sky Sport blickt auf die zehn Mannschaftskameraden, die am häufigsten gemeinsam mit der Torhüterlegende in der Serie A auf dem Platz gestanden haben.*

DIESE SPIELER LIEFEN AM HÄUFIGSTEN MIT BUFFON IN DER SERIE A AUF

Platz 1: Lilian Thuram – 278 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus und Parma.

Platz 2: Giorgio Chiellini – 247 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 3: Fabio Cannavaro – 224 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus und Parma.

Platz 4: Alessandro Del Piero – 222 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 5: Claudio Marchisio – 205 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 6: Leonardo Bonucci – 190 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 7: Pavel Nedved – 175 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 9: Andrea Barzagli – 167 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 9: Stephan Lichtsteiner – 167 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

Platz 10: David Trezeguet – 160 Liga-Einsätze gemeinsam mit Buffon für Juventus.

*Beide Spieler müssen zeitgleich auf dem Platz gestanden haben.

