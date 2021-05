Bulls-Coach Coffin nach Sieg in Gmunden kritisch: „Müssen am Sonntag besser spielen“

Daniel Friedrich nach der Niederlage kämpferisch: „46 Punkte in einer Hälfte waren einfach zu viel. Aber die Serie ist noch nicht vorbei“

Wien, 06. Mai 2021 – Swans Gmunden verlieren das erste Finalspiel der bet-at-home Basketball Superliga gegen Kapfenberg Bulls mit 80:86. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Swans Gmunden – Kapfenberg Bulls 80:86 (36:46)

Anton Mirolybov (Head Coach Swans Gmunden):

…nach dem Spiel: „86 Punkte sind viel zu viel. Ich muss sagen, dass Kapfenberg heute gut gespielt hat. Wir können aber viele Sachen besser machen. Es sind nur sechs Punkte. Das müssen wir jetzt dann besser machen.“

…auf die Frage, was man besser machen muss: „Wir müssen besser als Team spielen und zusammen spielen. Das ist der Schlüssel. Es ist ganz einfach.“

…vor dem Spiel über die Aussichten in dieser Finalserie: „Wir versuchen Spaß zu haben und spielen hart.“

Daniel Friedrich (Swans Gmunden):

…nach der Niederlage in Spiel 1 der Finalserie: „Wir haben in der ersten Hälfte einfach nicht gut verteidigt. Sie haben sehr hochprozentig getroffen vom Dreier und am Offensiv-Rebound waren sie heute auch besser. Wir haben uns dann im dritten Viertel wieder zurückgekämpft, aber übers ganze Spiel gesehen haben wir einfach nicht unser Spiel spielen können, haben offensiv nicht so exekutiert, wie wir wollen und dementsprechend sind auch unsere Wurfquoten nicht so gut. (…) 46 Punkte in einer Hälfte waren einfach zu viel. Aber die Serie ist noch nicht vorbei. Es ist ein Spiel. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns im nächsten Spiel den Sieg holen und den Heimvorteil wieder zurückholen.“

…angesprochen auf seine eigene Leistung: „Es war schwierig in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte war es dann besser. Aber ich muss einfach schauen, wie ich der Mannschaft übers ganze Spiel besser helfen kann.“

Enis Murati (Swans Gmunden):

…vor dem Spiel über die Aussichten in dieser Finalserie: „Wir sind wieder einmal im Finale. Wenn man sich die letzten Jahre ansieht, dann hat Kapfenberg das Recht zu behaupten, dass sie der Titelfavorit sind. Aber ich glaube, dass die Ausgangslage in dieser Saison eine etwas andere ist. Wenn man sich das Team der Kapfenberger ansieht, dann ist da nur der Tobias Schrittwieser als einziger Spieler, der die letzten Jahre dabei war, wo sie die Titel gewonnen haben. Daher glaube ich, dass die Ausgangslage heuer eine andere ist. (…) Wenn wir unsere Sachen durchziehen, dann glaube ich, dass wir auch gute Chancen haben.“

…angesprochen auf eine mögliche Klage seiner Person gegen Oberwart-Star Quincy Diggs: „Es würde reichen, wenn man zu einem Spieler hingeht, den man absichtlich verletzt hat und sagt: ,Hey, es tut mir leid.´ Wahrscheinlich wäre damit die Sache erledigt. Die Klage gab es nicht. Das ist die nächste Sache, die hier nicht stimmt. Es war ein Thema, aber die Klage gibt es nicht. Ich habe darüber nachgedacht, weil es mir auch zusteht, wenn mich wer absichtlich nach dem Pfiff des Schiedsrichters verletzt – so, dass ich am Auge operiert werden muss – dann habe ich auch das Recht, darauf zu reagieren. Bis dato ist es aber noch nicht passiert.“

…auf die Frage, ob es diese Klage noch geben wird: „Ich konzentriere mich jetzt auf diese Serie und danach werde ich mir weitere Gedanken machen.“

Richard Poiger (Geschäftsführer Swans Gmunden):

…angesprochen auf die Finalserie und auf den Versuch, als Testregion Fans ins Stadion zu bekommen: „Grundsätzlich war es für Spiel 1 und Spiel 3 gedacht. Wir hätten auch eigene Teststraßen organisiert. Aber leider. Die Chance war gering, aber wir haben es versucht. Es würde sich jeder wünschen, eine Finalserie vor Fans zu spielen. Wir haben es versucht, aber dem wurde leider nicht stattgegeben.“

Mike Coffin (Head Coach Kapfenberg Bulls):

…nach dem Spiel und auf die Frage, was heute den Unterschied ausgemacht hat: „Ich glaube, es war unsere defensive Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben Gmunden auf 36 Punkten gehalten, haben aber trotzdem zu viele leichte Punkte zugelassen. Wir müssen besser in der Defensive stehen. (…) Es ist ein Spiel. Wir müssen schauen, wo wir uns steigern können und müssen schauen, dass wir am Sonntag besser spielen. Dann haben wir am Sonntag die Chance, in unserer eigenen Halle zu gewinnen.“

…auf die Frage, was passiert, wenn die Dreier-Wurfquote einmal nicht so gut ist: „Dann müssen wir besser in der Defensive spielen oder zum Offensiv-Rebound gehen.“

…vor dem Spiel über die Aussichten in dieser Finalserie: „Es kann alles schief gehen, wenn wir nicht konzentriert bleiben und unseren Spielplan behaupten. Wir sind vor der Gmundner-Mannschaft gewarnt. Aber wir sind bereit fürs Finale.“

A.J. Turner (Kapfenberg Bulls):

…nach dem Sieg: „Die Körperlichkeit hat heute den Ausschlag gegeben. Und wir hatten heute alle im Team eine gute Wurfausbeute.“

…angesprochen auf die nächsten Spiele: „Wir müssen gut regenerieren, werden das Spiel nochmals ansehen und von den heutigen Fehlern lernen. Dann müssen wir bereit für Spiel 2 am Sonntag sein.“

Michael Schrittwieser (Sportdirektor Kapfenberg Bulls):

…angesprochen auf die Finalserie: „Zwei sehr gute Teams, die aufeinandertreffen. Wir sind gut vorbereitet.“

Markus Pargfrieder (Sky Experte):

…über das Spiel 1 der Finalserie: „Die Partie war phasenweise sehr gut, sie war hochprozentig in der Wurfausbeute, gerade bei den Kapfenbergern. Bei der Intensität ist noch Luft nach oben, auf beiden Seiten.“

…über Gmunden: „Die Gmundner müssen sich etwas einfallen lassen, damit wieder mehr Pfeffer reinkommt. Denn ich glaube, dass sie diesen Pfeffer brauchen werden, um eine Mannschaft in diesem Finale biegen zu können, die von der individuellen Klasse der einzelnen Spieler die Nase vorne hat.“

…vor dem Spiel über die Aussichten in dieser Finalserie: „Wenn es um Titel gegangen ist, dann haben die Kapfenberger in den letzten Jahren irgendwie immer mitgespielt. (…) Vor drei Wochen hätte ich gesagt, dass Gmunden Titelkandidat Nummer 1 ist. Aber dieser etwas wackelige Auftritt gegen eine sehr dezimierte Oberwarter-Mannschaft im Halbfinale und der sehr souveräne Auftritt der Kapfenberger im Halbfinale, haben es für mich wieder ein wenig kippen lassen. Für mich hat Kapfenberg in der Favoritenrolle die Nase leicht vorne.“

Artikelbild: GEPA