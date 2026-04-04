Bulls kassieren dritte BSL-Niederlage en suite

Die Kapfenberg Bulls haben in der Platzierungsrunde der Basketball Superliga der Männer die dritte Niederlage in Folge bezogen.

Schlusslicht Klosterneuburg Dukes feierte am Karsamstagabend einen 86:76-Heimsieg. Oberwart Gunners hielt sich gegen Wels mit 90:84 schadlos. Kapfenberg hat nun noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Oberwart, die sechst- und damit letztplatzierten Dukes liegen sieben Zähler hinter dem Tabellenführer.

(APA) / Bild: GEPA