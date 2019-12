“Aftenbladet”: Haaland auf dem Weg nach Manchester

Wechselt nach Takumi Minamino auch Erling Braut Haaland von Red Bull Salzburg in die Premier League? Laut dem norwegischen “Aftenbladet” soll der “Bullen”-Torjäger am Freitagvormittag gemeinsam mit Vater Alf-Inge von Sola nach Manchester geflogen sein, um Gespräche mit United zu führen.

Bereits vor einer Woche soll United-Coach Ole Gunnar Solskaer in Salzburg Haaland getroffen haben. “Er weiß, was er tun will und was er tun wird”, sagte Solskjaer nach dem Treffen laut Angaben der “BBC”. Solskjaer betreute seinen Landsmann bereits bei Molde FK.

Zuvor führte der 19-Jährige auch Gespräche mit RB Leipzig und Borussia Dortmund. Ein Wechsel nach Deutschland könnte aber allein wegen der hohen Gehaltsforderungen von Haaland und Star-Berater Mino Raiola scheitern. Laut Medienberichten soll der Norweger eine jährliche Summe von acht Millionen Euro verlangen.

Artikelbild: Getty