Alex Pastoor über Sidney Sam: „Er gibt der Mannschaft Vertrauen und Eier“

Cashpoint SCR Altach gewinnt gegen FC Red Bull Salzburg mit 3:2. Alle Stimmen zur Partie bei Sky X.

Schiedsrichter: Walter Altmann

Alex Pastoor (Trainer CASHPOINT SCR Altach):

…auf die Frage, ob man heute alles richtig gemacht habe: „Nicht alles. Zum Glück haben wir auch noch ein bisschen Arbeit und etwas zu analysieren. Was wir vor allem gut gemacht haben ist die Arbeit gegen den Ball und mit dem Ball unser eigenes Spiel zu spielen. Und das war auch effektiv.“

…über die Bedeutung des Sieges: „Es gibt den Spielern und den Betreuern viel Vertrauen und es bestätigt, dass wir gut drauf sind. Lasst uns erstmal diesen Sieg genießen und dann müssen wir sofort auf das Spiel nächste Woche schauen. Weil wenn wir dort nichts bringen, dann hat uns das punktemäßig heute nichts gebracht.“

…über Sidney Sam: „Sidney Sam ist ein Spieler, der kann einen ausspielen, der kann ein Tor schießen und er ist nicht nur inhaltsmäßig effektiv. Damit gibt er der Mannschaft auch Vertrauen und Eier.“

…auf die Frage, ob Salzburg etwas an Schrecken verloren habe: „Wenn man zwei so wichtige Spiele verliert, dann gibt das einer Mannschaft eine andere Dynamik. Das habe ich letzte Woche schon in Wien bei Austria Wien gegen Salzburg gesehen.“

Sidney Sam (CASHPOINT SCR Altach):

…über den Sieg: „Red Bull Salzburg ist natürlich die beste Mannschaft in Österreich und in der Liga. Und wenn man gegen die gewinnt, dann ist das etwas Besonderes. Zuhause vor den Fans wollten wir einfach eine klasse Partie liefern und das haben wir auch gemacht. Es war ein verdienter Sieg heute.“

…auf die Frage, ob Salzburg noch die beste Mannschaft in Österreich sei: „Momentan haben sie vielleicht nicht so eine ganz gute Phase, aber wenn sie mal anfangen Fußball zu spielen, dann merkt man schon, was für eine Qualität sie haben. Aber wir haben super verteidigt und auch immer wieder Nadelstiche gesetzt heute.“

…über seine persönlichen Leistungen zuletzt: „Ich bin gut drauf, ich genieße es jetzt momentan und freue mich, dass es läuft.“

Philipp Netzer (CASHPOINT SCR Altach) in der Halbzeitpause:

…auf die Frage, wann seine lange Leidenszeit zu Ende ist: „So wie es ausschaut bald. Ich bin letzte Woche wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Die Leidenszeit war sehr, sehr lang und hat auf Dauer gesehen nicht viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt froh, dass ich wieder mit der Mannschaft trainieren darf. Ich hoffe schon, dass sich in dieser Saison noch das eine oder andere Spiel ausgeht. Natürlich brauche ich jetzt viele Mannschaftstrainings, auch Spielpraxis vielleicht bei der zweiten Mannschaft und vielleicht das ein oder andere Testspiel, das man noch einschiebt in der Länderspielpause. Ich brauche einfach Minuten und auch wieder die Kraft.“

…über seinen auslaufenden Vertrag und mögliche Gedanken an ein Karriereende: „Zukunftsängste, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Natürlich wollte ich so meine Karriere nicht beenden und ich will natürlich noch ein paar Mal auf dem Platz stehen, sofern es der Körper zulässt. Aber natürlich hatte ich in dieser Zeit die eine oder andere Phase, wo ich gedacht habe: ,Okay, das war’s, es macht keinen Spaß mehr.‘ Aber zum Glück hat der Körper vor ein paar Wochen dann doch wieder gesagt, ich soll‘s nochmal probieren.“

…über die Zielsetzung in der Qualifikationsgruppe: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann kann es in der Qualifikationsgruppe auch ganz oben sein. Unser Ziel muss es sein, jedes Spiel einfach zu gewinnen.“

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Wir haben von Anfang an mit nicht so viel Tempo gespielt. Wenn wir dann 0:1 hinten sind, dann ist es schwer für uns. Dann müssen wir im Spiel drücken und sind dann ein bisschen zu offen hinten. Es waren nicht so viele Chancen für den Gegner, aber wieder drei Tore – es ist im Moment schwer für uns. (…) Erste Halbzeit hatten wir vorne nicht genug dynamische Bewegung und somit keine Optionen nach vorne zu spielen. Im Moment funktioniert es nicht so gut bei uns. Wir haben jeden Tag gut trainiert, gute Mentalität in der Mannschaft, aber das Selbstvertrauen ist derzeit niedrig.“

…über das Selbstvertrauen: „Der Effekt in der Mannschaft von dieser ersten Niederlage war vielleicht größer als ich gedacht habe. Wir müssen nun unser Selbstvertrauen und die richtige Kombination bei unseren Spielern auf dem Platz finden.“

…über die Rotation und ob er beim Fehlen von Daka und Hwang einen Qualitätsunterschied zum Zweier-Sturm gesehen habe: „Wir haben das auch in der Halbzeit gedacht und das war auch der Grund für diese zwei Auswechslungen. Wir haben jetzt viele Spiele in Folge, wir spielen oft mit der gleichen Gruppe. Die Rotation hat im Herbst super funktioniert, jetzt nicht so. Wir spielen Donnerstag mit unserer besten Mannschaft – ganz sicher.“

…vor dem Spiel über das Startelf-Comeback von Antoine Bernede: „Toni ist ein großartiger Spieler für uns. Es ist gut, dass er zurück ist. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, denn er braucht jetzt Spielzeit. Er ist seit drei Wochen im Training, hat gut trainiert und hat schon zehn Minuten gegen Frankfurt gespielt. Wir werden sehen, wie lange er heute spielen kann, aber ich erwarte eine super Leistung von ihm. Er hat so viel Präsenz auf dem Platz. Und ich denke, in dieser Sechser-Rolle – besonders ohne Zlatko (Junuzovic, Anm.) – ist es wichtig, dass Toni zurück ist und wir ihn bringen können.“

André Ramalho (FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Wir kriegen einfach zu viele Tore und wir schießen vielleicht unsere Tore im falschen Moment. Wir müssen weniger Tore bekommen, sonst wird es natürlich schwer. Ich habe schon letztes Spiel gesagt: Ein 1:0, 2:0 sollte reichen. Wir bekommen einfach viel zu blöde Tore.“

…über die Defensivleistung: „Die erste Halbzeit war insgesamt defensiv eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, sie haben nur einmal aufs Tor geschossen. Aber es war so, dass wir keine Optionen vorne hatten. Wir haben die ersten und zweiten Bälle verloren und dann war es schwer. Im gesamten Paket müssen wir uns vorne und hinten verbessern – als Mannschaft. Ich glaube, es bringt uns nichts mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: ,Du hast den Fehler gemacht oder du.‘ Das ist ganz egal in diesem Moment. Es ist wichtig, dass wir weiterarbeiten. Jeder muss sich selbst Gedanken machen, was man besser machen muss in den nächsten Spielen. Wenn jeder am gleichen Strang zieht, dann glaube ich, dass wir die nächsten Spiele wieder in die Erfolgsspur finden können.

…auf die Frage, ob man derzeit Selbstzweifel habe: „Wenn ich sagen würde, dass alles super läuft, dann lüge ich. Generell finde ich schon, dass wir uns Chancen kreieren, dass wir trotzdem guten Fußball spielen. Aber vielleicht fehlt vor dem Tor die letzte Konsequenz und beim Tore Verteidigen genau das selbe. Auch die anderen Mannschaften können Fußball spielen und Tore schießen. Wenn wir denken, dass wir immer gewinnen können, dann stimmt das nicht. Wir müssen immer 100 Prozent geben, weil 80, 90, 98, 99 Prozent geht nicht.“

…auf die Frage, ob die viele Rotation ein Thema sei: „Das ist eine Frage, die Sie dem Trainer stellen müssen. Wir Spieler wollen immer spielen. Es ist auch nicht einfach, wenn wir so einen großen Kader haben mit vielen qualitativen Spielern. Der Trainer will natürlich auch jedem die Chance geben. Natürlich wäre es gut, wenn man oft zusammenspielt. Das ist wichtig für jede Mannschaft. Aber am Ende entscheidet der Trainer.“

Manuel Ortlechner (Sky Experte):

…über Salzburg: „Das Hauptthema ist nach wie vor die Defensive und die fehlende Konsequenz in der Offensive und Defensive. Das wirkt alles phasenweise sehr flapsig. Es gibt Phasen, in denen es besser aussieht, aber manche Phasen, wo du sagst: ,Das kann doch nicht Salzburg sein.‘ Momentan wirkt die Mannschaft sehr, sehr verunsichert.“

…in der Halbzeitpause über Sidney Sam: „Ich musste aufgrund des ein oder anderen Interviews von ihm zu Beginn seiner Anfangszeit bei Altach ein bisschen schmunzeln. Aber de facto ist er wieder voll bei Kräften und ist auf einem Level, auf dem er schon länger nicht mehr war. Dass er richtig gut kicken kann, wissen wir eh alle. Er liefert Woche für Woche ab und ist im Offensivspiel schon fast das Um und Auf geworden in den letzten Wochen.“