Alexander Schmidt: ” Wir haben uns die Butter vom Brot nehmen lassen”

In der 19. Runde der Tipico Bundesliga trennen sich der SKN St.Pölten gegen Admira Wacker mit 2:2.

Nach einer torlosen ersten Hälfte, können sich die Hausherren steigern und gehen durch Dominik Hofbauer in der 54. Minute in der Führung. Nur sieben Minuten später erhöht Stürmer Kwang-Ryong Pak auf zwei zu null. Doch die Gäste aus der Südstadt stecken nicht auf und erzielen in der 77. Minute den Anschlusstreffer durch Sinan Bakis. Danach nimmt die Partie noch einmal Fahr auf und Admira Spieler Roman Kerschbaum erzielt in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für die Gäste.