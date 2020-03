Altach-Torhüter Kobras für ein Spiel gesperrt

Torhüter Martin Kobras vom SCR Altach ist nach seiner Roten Karte im Spiel bei der Admira am Wochenende (0:2) für ein Spiel gesperrt worden. Dies gab der Strafsenat der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Der Schlussmann war bereits in der 9. Minute wegen Torraubs ausgeschlossen worden, nachdem er nach einem missglückten Abschlag den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand abgewehrt hatte.

Kobras fehlt den Vorarlbergern damit in der ersten Runde der Qualifikationsgruppe am Samstag in Mattersburg.

Artikelbild: GEPA