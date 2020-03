Annerl: “Ich kann frühzeitig unsere Abschlussfeier planen und das ist was total Schönes.”

Trotz einer 1:5-Klastche beim LASK steht der TSV Hartberg in der Meistergruppe der tipico Bundesliga. Die Steirer gingen durch einen Treffer von Christian Klem sogar mit 0:1 in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit knickten sie ein, was vermutlich auch dem Umstand geschuldet war, dass David Cancola bereits in der 32. Minute wegen einer gelb-roten Karte vom Platz musste. Hartberg konnte dennoch, dank der Schützenhilfe von Sturm Graz, frühzeitig das erklärte Saisonziel den Klassenerhalt fixieren.

Brigitte Annerl fieberte wie immer mit ihrer Mannschaft mit, was auch die Pulsuhr, mit der sie von Sky ausgestattet wurde, bestätigte. “Es war wie immer eine Achterbahn der Gefühle mit dem TSV Hartberg.”, so Annerl. Nach dem Spiel zeigte sich die Präsidentin wie gewohnt in Feierlaune und stolz: “Der TSV Hartberg steht mit dem wirklich kleinsten Budget der Bundesliga in der Meistergruppe und das macht alle stolz.” Der frühzeitige Klassenerhalt hat einen besonders schönen Nebeneffekt – die Präsidentin kann nun frühzeitig die Abschlussfeier planen.