Austria leiht Gladbach-Profi

via

via Sky Sport Austria

FK Austria Wien hat sich im Rahmen des Wintertransferfensters verstärkt. Der Bundesligist bestätigte am Freitag die Verpflichtung von Andreas Poulsen. Der 20-Jährige Linksverteidiger und dänischer U21-Nationalspieler kommt vom deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und bleibt bis zum Sommer. Für die Fohlen bestritt er in der laufenden Saison vier Spiele für die zweite Mannschaft. Am 20.11 zog er sich jedoch einen Bänderriss zu.

“Andreas ist ein sehr hoffnungsvoller Spieler, dessen Transfer in erster Linie aufgrund der sehr guten Kontakte von Sportkoordinator Alexander Bade nach Deutschland zustande gekommen ist. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er wird mit seinen Qualitäten gut zu uns passen.”, erklärte Sport-Vorstand Peter Stöger.

Bild: Getty