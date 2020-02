Austria Wien gegen Red Bull Salzburg LIVE streamen

via

Die Wiener Austria kann am Sonntag zum Abschluss der 20. Bundesliga-Runde zeigen, dass sie kein Aufbaugegner für einen ins Tief gerutschten Fußball-Serienmeister Salzburg ist.

Als Spiel der womöglich letzten Meistergruppen-Chance für die Wiener und Bewährungsprobe für die Salzburger birgt das Prestige-Duell plötzlich unerwartet viel Brisanz.

Sky zeigt das Spiel am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD. Davor kann der LASK mit einem Heimsieg über den SKN St. Pölten seine Tabellenführung behaupten. Für Rapid geht es ebenfalls am Sonntag zum schwierigen Auswärtsspiel nach Hartberg. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 13:30 Uhr.

Bereits am Samstag gibt es ab 16 Uhr drei Spiele aus der Tipico Bundesliga live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Austria gegen Salzburg LIVE im TV und Stream

Wann? Anpfiff ist am Sonntag um 17:00 Uhr.

Wo? Sky zeigt das Spiel zwischen Austria Wien und Red Bull Salzburg inklusive aller Vorberichte und Interviews ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD.

Die 20. Runde der Tipico Bundesliga bei Sky & mit dem Streamingdienst Sky X:

Samstag, 22. Februar 2020



16:00 Uhr

FC Flyeralarm Admira – SK Puntigamer Sturm Graz, Sky Sport Austria 2 HD

WSG Swarovski Tirol – RZ Pellets WAC, Sky Sport Austria 3 HD

SV Mattersburg – CASHPOINT SCR Altach, Sky Sport Austria 4 HD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Marc Janko, Anton Pfeffer

Sonntag, 23. Februar 2020



13:30 Uhr

TSV Prolactal Hartberg – SK Rapid Wien, Sky Sport Austria 2 HD

LASK – spusu SKN St. Pölten, Sky Sport Austria 3 HD

16:30 Uhr

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experten: Hans Krankl, Alfred Tatar

