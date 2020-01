Salzburg hat Basel-Talent Okafor im Visier

via

Laut den Salzburger Nachrichten wird der FC Red Bull Salzburg doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Ein Wechsel von FC Basel-Spieler Noah Okafor zu den Bullen steht offenbar im Raum.

Die Salzburger kommentierten das Gerücht wie üblich nicht – aus Basel kommen laut der SN aber klare Signale, dass der Transfer bald über die Bühne gehen soll. Die Schweizer sind aufgrund der instabilen finanziellen Situation einem möglichen Transfer nicht abgeneigt.

Der schnelle Flügelflitzer soll bei Salzburg als Ersatz für den abgewanderten Takumi Minamino gedacht sein. Laut den Salzburger Nachrichten soll sich die Ablösesumme um die acht Millionen Euro bewegen. Der Vertrag von Okafor läuft in Basel noch bis 2023. In dieser Saison kam er in der Mannschaft von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller auf 24 Einsätze (3 Tore/ 2 Assists).

