Best-of-Video: Monscheins Glanzmomente im Herbst

via

via Sky Sport Austria

Christoph Monschein spielt bisher eine fantastische Saison. Der Stürmer von Austria Wien traf in 18 Spielen 13 Mal. Seinen Torhunger hat der Offensivspieler in der Winterpause hoffentlich nicht verloren, denn die Austria ist am Samstag auf die Tore von Monschein angewiesen. Die Violetten treffen auswärts auf Altach (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar). Die besten Momente von Christoph Monschein sind im Video festgehalten.



Der 27-Jährige Monschein war in dieser Saison einer der wenigen Lichtblicke der Favoritener. Der Angreifer überzeugte mit seiner herrvorragenden Torquote und war außerdem ein guter Vorlagengeber. Zusätzlich zu den 13 Toren konnte der Mittelstürmer auch fünf Assists verbuchen. Damit ist Monschein der mit Abstand beste Scorer der Austrianer. Alexander Grünwald steht mit 5 Treffern auf Rang zwei der internen Torschützenliste.

Die Hoffnungen der Austria liegen in den verbleibenden Spieltagen der regulären Saison also auch auf den Schultern von Christoph Monschein. Um doch noch in die Meisterrunde einziehen zu können, braucht die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer dringend Punkte. Die Wiener befinden sich aktuell auf dem siebten Tabellenrang, auf den erhofften sechsten Platz fehlen aktuell sieben Zähler.

Sky-Vereinsredakteur Johannes Brandl hat die Austria vor dem Ligastart ausführlicher unter die Lupe genommen und die Chancen der Violetten auf einen Platz in der Meisterrunde bewertet.

Beitragsbild: GEPA