Best-of-Video: Weissman ballert sich durch die Liga

WAC-Stürmer Shon Weissman führt die Torschützenliste mit 17 Toren an. Der israelische Nationalstürmer kann seine Bilanz am Samstag weiter aufbessern. Der WAC trifft zuhause auf Hartberg (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – monatlich kündbar). Die bisherigen Saisonhighlights von Weissman sind im folgenden Video kurz zusammengefasst.



WAC-Stürmer Shon Weissman hat die Liga im Herbst mit seinen Toren verzückt. Der 23-Jährige WAC-Angreifer traf in 17 Spielen stolze 17 Mal, damit liegt er die Bundesliga-Torschützenliste an erster Stelle. In der Europa League traf der junge Mittelstürmer in sechs Spielen zwei Mal. Weissman wechselte erst zu Beginn der Saison von Maccabi Haifa nach Wolfsberg, in Kärnten schlug der israelische Nationalspieler sofort ein.

Der Wolfsberger AC mischt auch dank Weissman weiterhin im oberen Tabellendrittel mit und kann mit einer Teilnahme in der Meisterrunde rechnen. Die Kärntner befinden sich aktuell auf dem vierten Tabellenrang. Mit einem Sieg am Wochenende kann der WAC seinen Platz in der Meistergruppe fixieren. Unser Vereinsredakteur David Eder hat die Kärntner vor dem Ligastart genauer unter die Lupe genommen.

Beitragsbild: GEPA