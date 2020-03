Christian Ilzer: „Über die ganze Saison gesehen, haben wir uns nicht mehr verdient“

via

via Sky Sport Austria

Peter Stöger: „Zielsetzung ist jetzt Platz 7, Selbstläufer wird es aber keiner“

Dominik Fitz: „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben“

Manprit Sarkaria: „Jetzt sind wir im unteren PlayOff und das heißt, das Bestmögliche dort rauszuholen“

Alfred Tatar: „Austria war nicht würdig unter die Top 6 zu kommen.“

SK Puntigamer Sturm Graz spielt gegen FK Austria Wien 1:1. Alle Stimmen zur Partie bei Sky X.

Schiedsrichter: Markus Hameter

Christian Ilzer (Trainer FK Austria Wien):

…über das Verpassen der Meistergruppe: „Gratulation an Hartberg! Die Tabelle nach 21 Runden lügt nicht und von dem her hat sich Hartberg das sehr verdient, dass sie zu dieser Jahreszeit schon den Klassenerhalt feiern können. (…) Natürlich sind wir jetzt enttäuscht. Aber über die ganze Saison gesehen haben wir uns nicht mehr verdient. Wenn man nur jede vierte Runde gewinnt, dann ist das einfach zu wenig. Am Ende waren auch deutlich zu viele Unentschieden dabei. Auch wenn es Fakt ist, dass wir uns gesteigert haben im Verlauf der Saison, war es einfach zu wenig, um diese Meistergruppe zu erreichen.“

…über die Qualifikationsgruppe: „Wir konnten uns im Kopf schon ein bisschen einstellen darauf. Es hätte ja nahezu ein Wunder gebraucht, dass sich das noch ausgegangen wäre. Wir müssen jetzt einfach schon im nächsten Spiel versuchen Punkte mitzunehmen , so schnell wie möglich hinten wegzukommen und dann versuchen, diese Qualigruppe zu gewinnen. Und dann werden wir ja vielleicht noch auf das ein oder andere Team der Meistergruppe treffen.“

….über das Spiel: „Es war ein Beginn, den sich alle erwartet haben. Das Spiel hat sich in Balance gehalten. Wir waren ganz gut drinnen, haben dann aber ab Minute 25 im Mittelfeld die Zweikämpfe verloren, die zweiten Bälle verloren und Sturm ist besser geworden. (…) Zweite Halbzeit waren wir dann besser, haben ein wunderschönes Tor gemacht zur Führung, hätten das 2:0 machen müssen und wir hätten den Sieg gehabt.“

…vor dem Spiel über den Einsatz von Maudo Jarjue: „Maudo ist ein großartiger Typ. Er hat sich fußballerisch enorm weiterentwickelt über die Trainings bei uns und über die Spiele bei den Young Violets. Physisch ist er sowieso ein Top-Spieler. Deswegen hat er es sich längst wieder einmal verdient bei uns in der Startelf zu stehen.“

Dominik Fitz (FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Es ist so ärgerlich. In so einem schweren Spiel gehen wir in Führung und dann kriegen wir ganz zum Schluss noch ein Tor, das wir vielleicht besser verteidigen hätten können. Ich denke, unterm Strich ist das Unentschieden okay.“

…auf die Frage, wie verdient es sei, dass man nun im unteren PlayOff ist: „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Vor allem die Anfangsphase der Saison haben wir verpatzt und deswegen stehen wir jetzt dort, wo wir sind.“

…auf die Frage, ob er zu den Gewinnern der Austria-Saison zähle: „Ob ich ein Gewinner bin oder nicht – wir können uns davon nichts kaufen. Weil wir unter dem Strich sind und wir wollten alle drüberkommen. Deswegen bringt mir das auch nichts.“

Manprit Sarkaria (FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Wir haben 1:0 geführt und haben es zu leicht hergeschenkt. Das müssen wir besser verteidigen, dann gehen wir als Sieger raus und haben im letzten Spiel noch die Chance. Aber so ist halt der Fußball.“

…über die Tatsache, dass man nun fix im unteren PlayOff spielt: „Jetzt sind wir im unteren PlayOff und das heißt, das Bestmögliche dort rauszuholen und es über diesen Weg in die Europa League zu schaffen.“

…auf die Frage, wie motivationshemmend diese Saison bisher sei: „Es ist ein bisschen traurig, aber es ist auch positiv. Für mich ist es positiv, dass ich jetzt viel gespielt habe.“

Peter Stöger (Sportvorstand FK Austria Wien):

…über das Verpassen der Meisterrunde: „Es trifft uns jetzt nicht so total überraschend. Wir haben uns natürlich mit dem Szenario beschäftigt, weil die Saison bislang ja nicht so verlaufen ist. Es waren dann mit Ende Herbst die Leistungen besser, wir haben die Mannschaft ein bisschen verändert, bisschen durchgemischt und haben die Spiele dann auch nicht verloren. Aber wir haben auch zu wenig gewonnen, um dann nach oben zu rutschen.“

…auf die Frage, ob man sich die Top 6 verdient hätte: „So wie wir in die Saison gestartet sind, ist es auch kein Zufall, dass wir bis zum Schluss darum fighten mussten und nicht oben dabei waren, weil wir einfach zu wenig gemacht haben. Und wir haben unsere Lehren ein bisschen daraus gezogen und ich glaube, wir haben dann richtige Entscheidungen getroffen. Aber es ist sich dann halt auch nicht mehr so ausgegangen. Und es stimmt, ist keine Aufnahme von drei, vier Spielen, sondern das ist ja ein kompletter Durchgang, wo du zweimal gegen jeden gespielt hast. Und wenn du da nicht dabei bist – und es ist ja nicht nur ein Punkt, sondern eine Runde vorher schon klar – dann wirst du es auch nicht verdient haben.“

…über das Spiel. „Es war in Ordnung – wie viele in den letzten Wochen. Wir waren relativ stabil, hatten ein, zwei Situationen, wo uns Pentz im Spiel gehalten hat. Wir haben ein super Tor geschossen, hätten dann nachlegen müssen und hätten Möglichkeiten gehabt, das zweite zu schießen.“

…über das Ziel Platz 7: „Auch das wird kein Selbstläufer. Ich bin nur positiv gestimmt, weil doch die letzten Monate, auch die Phase, wo wir die Spiele nicht verloren haben, eine Aufwärtstendenz zu sehen ist. Wir sind auch zufrieden mit der Entwicklung einiger Spieler. Das ist die richtige Richtung. Zielsetzung ist jetzt Platz 7, Selbstläufer wird es aber keiner. Aber zum Erreichen ist es auf jeden Fall.“

Franz Wohlfahrt (ehemaliger Austria-Sportdirektor) in einem eingespielten Videobeitrag vor dem Spiel:

…über seinen Abschied bei der Austria und sein Verhältnis zu Markus Kraetschmer: „Dankbar war es nicht, aber ich bin darüber hinweg. Dankbar war es nicht, weil es schlussendlich auch so war – aber ich habe es ja selbst unterschrieben im Vertag –, dass ich nicht Sportchef, sondern Sportdirektor – also Prokurist – bin, mit noch jemanden, der die Entscheidung overrulen konnte. Und das wurde dann auch hin und wieder gemacht. Es war auch vorauszusehen, weil ich auch nicht der Typ bin, der sich alles gefallen lässt.“

…über Austrias Transfers: „Dass dann hin und wieder etwas dabei ist, was dann nicht passt und nicht funktioniert, sollte man auch so zur Kenntnis nehmen. Deswegen sage ich auch jetzt nach meiner Zeit bei der Austria: Von den Spielern, die geholt worden sind, hat man sicher mehr erwarten und das ist halt nicht gelungen.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über die Austria: „Sie haben nicht heute oder letzte Woche die Meistergruppe verpasst, sondern in den ersten 17, 18 Spielen. So wie sie sich da präsentiert haben, das war einfach nicht meistergruppenwürdig. Und da lag einfach der Hund begraben. Seit sieben, acht Spielen ist eindeutig eine Tendenz nach oben zu erkennen. Und ich meine, wenn man so weiterspielt, dass man auf jeden Fall eine Chance hat, sich für die Europa League über diesen ominösen 7. Platz zu qualifizieren.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Austria: „Austria war nicht würdig unter die Top 6 zu kommen.“