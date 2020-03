Coronavirus: Alle Spiele der 23. und 24. Runde in der tipico Bundesliga abgesagt

Das Coronavirus sorgt für eine Absage der 23. und 24. Runde in der tipico Bundesliga! Die 20. und 21. Runde der 2. Liga ist ebenfalls betroffen. Über die Nachtragstermine entscheidet die Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz.



23. Runde (14./15.3.): Austria – Admira, Mattersburg – Altach, WSG Tirol – SKN St. Pölten, LASK – Hartberg, Sturm Graz – Wolfsberg, Salzburg – Rapid

24. Runde (21./22.3.): Altach – WSG Tirol, St. Pölten – Austria, Admira – Mattersburg, Wolfsberg – LASK, Hartberg – Salzburg, Rapid – Sturm

ÖFB will Länderspiele gegen Wales und Türkei austragen

Österreichs Fußball-Bund will alle Vorbereitungen und Vorkehrungen treffen, um die Länderspiele in Wales am 27. März und in Wien gegen die Türkei am 30. März unter Berücksichtigung der neuen Situation zur Austragung zu bringen. Dies hielt der ÖFB am Dienstag in einer Stellungnahme fest. Am Mittwoch finde diesbezüglich ein Treffen des Verbands mit den zuständigen Behörden und Vertretern des Krisenstabs statt. “Oberste Prämisse war und ist, die jeweilige Situation sachlich zu bewerten, unaufgeregt zu handeln und umsichtige Entscheidungen zu treffen”, schrieb der ÖFB. Man stehe aufgrund der Entwicklung rund um den Coronavirus bereits seit Tagen in intensivem Kontakt mit den Behörden. Abzuklären gilt, wie die von der Regierung verlautbarte Maßnahme, nur 500 Personen zu Outdoor-Veranstaltungen zuzulassen, umgesetzt werden kann.

Spanische Ligaspiele in kommenden Wochen ohne Zuschauer

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden finden die Spiele in der spanischen Fußball-Meisterschaft in den kommenden zwei Runden ohne Zuschauer statt. Dies gab Spaniens Liga am Dienstag bekannt. Die Gesundheit von Fans, Spielern, Club-Angestellten und Journalisten gehe vor. Diese Entscheidung solle noch am Dienstagnachmittag auf einer Regierungssitzung offiziell bekanntgegeben werden.

