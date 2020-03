Sturm-Trainer Nestor El Maestro sprach im Vorfeld der Partie gegen Austria Wien von einem Spiel, “das wir unbedingt gewinnen wollen”.

Zudem lobte El Maestro die Einstellung seiner Mannschaft in Spielen, in denen sie unter großem Druck stand. In diesen Partie habe sie immer ihr bestes Gesicht gezeigt, so El Maestro.

