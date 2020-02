Ex-Rapidler Pavelic kehrt nach Österreich zurück

Der FC Flyeralarm Admira verstärkt sich in der Defensive mit Mario Pavelic!

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Österreichs kam beim SK Rapid Wien in 134 Pflichtspielen zum Einsatz. In denen steuerte der 26-Jährige 6 Tore und 16 Assists bei. Zur Saison 2018/19 wechselte der Außenverteidiger nach Kroatien zum HNK Rijeka, bei dem er in neun Einsätzen ein Tor erzielte und weitere zwei vorbereitete. Im Juli 2019 wurde Pavelic nach Norwegen an Sarpsborg 08 FF (8 Spiele) verliehen, ehe er nach dem Ende der Saison 2019 nach Kroatien zurückkehrte.

Amir Shapourzadeh, Manager der Admira, zum Transfer: „Mario ist ein Spieler mit viel Bundesligaerfahrung und einer top Mentalität. Seine Routine wird uns in der finalen Phase der Saison helfen und unsere Defensive sowie Offensive bereichern.“

Artikelbild: GEPA